Eric Stehfest verrät: Das bekommen die Zuschauer nicht zu sehen!

Das Sommer-Dschungelcamp hat bereits das ein oder andere Drama unter den Campern hervorgebracht. Kader Loth (51) und Giulia Siegel (49) stritten um Klopapier, Hanka Rackwitz (55) fühlte sich von ihren Promi-Kollegen gemobbt und David Ortega (39) rechnete mit der gesamten Show ab.

Doch die meiste Zeit im Camp ist eigentlich ziemlich langweilig, wie Eric jetzt in "Die legendäre Stunde danach" verrät: "Lange ist es langweilig und unbequem. Da helfen manchmal die Gedanken an die Liebsten, das wird dann eben auch verstärkt durch so einen Gegenstand, das trägt ihn durch schwierige Stunden", erklärt der Schauspieler.