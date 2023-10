Erwachsenen-Akne: So bekämpfen die Stars ihre fiesen Hautprobleme

Ganz schön tapfer, denn wie sie gesteht, gehen ihr die Akne-Ausbrüche ziemlich an die Nieren: "Man fühlt sich hilflos und unsicher". Sie habe einiges dagegen ausprobiert, Gesichtsöle weggelassen, die Ernährung umgestellt. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in meinen Vierzigern mit diesem Problem befassen müsste", spricht die VIP-Beauty vielen aus der Seele. Für sie hat sich vor allem Kürbisenzym als hilfreich erwiesen – das in Kürbis enthaltene Zink wirkt der Akne entgegen.

Doch Kims Zaubermittel muss nicht für jeden funktionieren! Denn Spätakne, die nach dem 23. Lebensjahr eintritt, kann verschiedene Ursachen haben. Häufig ist sie hormonell bedingt: Während des Zyklus reagieren die Talgdrüsen auf hormonelle Schwankungen besonders empfindlich, und es kann zu Akne-Ausbrüchen kommen. Aber auch falsche oder übertriebene Hautpflege, erbliche Veranlagung oder ein ungesunder Lebensstil können Gründe für die Pickel sein.