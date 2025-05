ESC: Diese Stars sind bei Stefan Raabs Countdown-Show dabei!

Der Countdown zum Eurovision Song Contest 2025 in Basel läuft! Doch bevor es dann am 17. Mai so richtig losgeht, sorgt Stefan Raab schon am 14. Mai um 20:15 Uhr mit seiner Show "Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel" für Stimmung. In der exklusiven Warm-up-Sendung blickt der Kult-Entertainer zurück auf legendäre ESC-Momente und gibt gleichzeitig einen spannenden Ausblick auf das Finale – direkt aus der Gastgeberstadt Basel. Diese Stars sind dabei!