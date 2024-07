Estefania Wollny: Hammer-News! Sie meldet sich mit einer klaren Botschaft zurück

Am 26.07.2024 ist es endlich so weit: Estefania Wollnys neuster Song "UNIKAT" ist draußen! Die Tochter von Silvia Wollny (59) überrascht mit einer poppigen Tanzhymne mit Message dahinter. Wie RTLZWEI bekannt gab, handelt das Lied "von der Einzigartigkeit eines jeden Menschen und dem Bewusstsein der Individualität, die jeden von uns besonders macht." Ein Thema, das für Estefania eine große Bedeutung hat. Sie will der Welt damit sagen, dass jede Person auf ihre Art und Weise einzigartig ist. Mit den Worten "Du bist ein Unikat", richtet sich die 22-Jährige in ihrem Song an ihre Fans, um diese Botschaft gekonnt rüberzubringen.

Ob sie mit "UNIKAT" die Spitze der Charts erklimmen kann, bleibt abzuwarten. Die Herzen ihrer Fans hat sie, mit dieser klaren Botschaft, gewiss bereits im Sturm erobert. Das Video zu dem neusten Werk der Wollny-Tochter ist bereits auf YouTube zu bewundern und der Song kann auf den gängigen Musik-Streaming-Plattformen gehört werden.