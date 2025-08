Trotz aller Erfolge fühlt sich Estefania Wollny nicht wohl in ihrer Haut – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Tochter von Silvia Wollny (60) hat sage und schreibe 45 Kilo abgenommen. Doch überschüssige Haut, vor allem am Bauch, belasten sie psychisch. Der Gedanke an eine Operation begleitet sie nicht erst seit Kurzem, sondern wächst stetig. In der RTLZWEI-Dokusoap "Die Wollnys" spricht sie offen darüber: "Ich fühle mich extrem unwohl."