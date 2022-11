Estefania Wollny: Sie macht es endlich offiziell! "Wir freuen uns sehr..."

Estefania Wollny schwebt auf Wolke Sieben. Und Grund dafür ist ein junger Mann an ihrer Seite: Vocis. Mit ihm hat sie nämlich ihre neue Single aufgenommen, die bald erscheint. Und die Tochter von Silvia Wollny könnte nicht glücklicher sein.

"Freunde was soll ich euch sagen", beginnt Estefania Wollny in einem Post bei Instagram. Und dann bricht es aus ihr heraus: "Am 02.12.2022 kommt die neue Single von Vocis und mir "ALLEIN" raus. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Song Streamen und das Video sehen könnt."

