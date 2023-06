Estefania Wollny: Sie steht vor einem Scherbenhaufen!

"Ich hätte mich wirklich total gerne schon früher gemeldet, habe ich euch ja auch gesagt, dass ich mich heute melden werde. Das war auch tatsächlich so geplant, aber meine Pläne wurden durchkreuzt, und zwar mit scheiß Situationen, die nicht hätten passieren müssen", erklärt Estefania ihren Fans auf Instagram. Was genau passiert ist, verrät die 21-Jährige nicht. "Wir reden da mal wann anders drüber, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich war genervt, gestresst."