Sarafina Wollny: Krankheitsdrama um die Zwillinge

"Gestern war der Wurm drin. Die Zwillinge waren gestern am Kränkeln, hatten Fieber und waren total unruhig. Egal, was wir gemacht haben, es war alles falsch. Wir haben den unten das Planschbecken und den Matschtisch mit Wasser hingestellt. Nichts, was die beiden zufrieden gestellt hat", berichtet die 28-Jährige auf Instagram. Also entschied sie, Emory und Casey einfach in den Kinderwagen zu setzen, und eine Runde spazieren zu gehen. "Da waren die beiden auch zufrieden mit. Sie wollten einfach ihre Ruhe haben und sich etwas ausruhen."