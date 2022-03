Eva Benetatou: Aus und vorbei! Sie hat keine Lust mehr auf Deutschland

Eva sehnt sich nach einem Neuanfang

"Ich bin in einem kleinen Zwiespalt. Ich bin sehr glücklich mit meinem Kind und meiner Familie, aber ich trage auch einen Weltschmerz in mir und habe Sorge um unsere Zukunft. Am liebsten würde ich unsere Koffer packen und irgendwo auf einer einsamen Insel komplett neu anfangen", verrät Eva ihren Fans auf Instagram. Denkt sie etwa daran, Deutschland für immer den Rücken zu kehren?

"Ich habe öfter Heimweh nach Griechenland, aber auch nach Abi Dhabi. Ich sehne mich sehr nach Sonne und mehr Freiheit und auch nach meiner großen Familie in Griechenland", erklärt sie. "Irgendwie lebt es sich an beiden Orten unbeschwerter und ich finde einfach ein Leben am Meer viel gesünder. Es ist mir einfach zu kalt und zu grau in Deutschland und irgendwie sind die Menschen auch öfter viel schlechter gelaunt. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich merke es immer wieder."