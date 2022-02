Eva Benetatou: Bittere Diagnose! Sie macht es offiziell

Eva hat kreisrunden Haarausfall

"Ich starte in den Tag mit der blanken Wahrheit. Ich habe wieder kreisrunden Haarausfall bei mir entdeckt, als ich mir gerade im Badezimmer die Haare geföhnt habe. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Haarausfall wieder zurückkehrt“, verrät Eva den Fans in ihrer Instagram-Story. "Habe es die letzten Wochen einfach geahnt, da einfach zu viel auf mich einprasselte, es mir nicht besonders gut ging und ich mir doch vieles zu Herzen nehme."

Was genau in den letzten Wochen vorgefallen ist und warum es ihr nicht gut ging, hat sie bisher nicht verraten. Sie verspricht ihren Fans jedoch, dass sie bald ein Video mit ihnen teilen wird, in dem sie genauer auf die Diagnose eingeht. Bis es so weit ist, lässt die Reality-TV-Schönheit sich von dem Haarausfall nicht unterkriegen. "Dennoch erst mal hübsch gemacht für heute, stärkt ein wenig das Selbstwertgefühl", erklärt sie, nachdem der erste Schock überwunden ist. "Ach, Leute. Möchte euch so viel sagen. Habe mich zu lange geschlossen gehalten..."

Was Eva ihren Fans wohl alles zu berichten hat?

