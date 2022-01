Eva Benetatou: "OnlyFans"-Knaller! Damit hat keiner gerechnet

Wird Eva zum "OnlyFans"-Star?

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, wie Eva es findet, dass so viele Leute auf ihre Füße stehen. "Ich bin bereit für einen 'OnlyFans'-Account für meine Füße", antwortet sie lachend. Ob sie es wirklich ernst meint? Fraglich.

Ein anderer User geht noch einen Schritt weiter und möchte in Erfahrung bringen, wie wichtig Sex in einer Beziehung für die 29-Jährige ist. "Ich finde Sex wichtig in einer Beziehung. Auch, wenn man jahrelang zusammen ist", so Eva. "Es ist für mich auch eine Form von Liebe. Seinen Partner zu begehren finde ich sehr wichtig. Es gehört einfach dazu. Wenn das nicht stimmt, sehe ich keine wirkliche Zukunft in der Beziehung."