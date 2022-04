Eva Benetatou: Bitteres Geständnis! Sie packt mit der ganzen Wahrheit aus

Auch in der deutschen Promiszene wird das Thema heiß diskutiert. Eva Benetatou hat nun auch offenbart, dass sie ebenfalls unter kreisrundem Haarausfall leidet und sie das sehr mitnehme. "Das ist meine erste Party, seitdem ich Mutter bin. Ich bin in der Öffentlichkeit unsicher, achte ständig auf die kahle Stelle und versuche sie zu vertuschen", sagt der TV-Star in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung.