Eva Benetatou: Gehirnerschütterung! Große Sorge um Baby George

Große Sorge um Baby George

In ihrer Instagram-Story teilt Eva ein Foto aus der Notaufnahme mit ihren Fans. Kurze Zeit später gibt es dann auch schon eine Erklärung für den Krankenhaus-Besuch. "Vielen lieben Dank für eure zahlreichen Nachrichten. Ich hatte echt so große Angst um ihn. George ist ausgerutscht und hingefallen. Prellung und eine leichte Gehirnerschütterung. Es geht ihm Gott sei Dank gut so weit, jedoch steht er unter Beobachtung und muss sich etwas ausruhen", erklärt die 30-Jährige.

Ein weiteres Update gibt es bisher noch nicht. Bleibt zu hoffen, dass sich der kleine Mann schnell wieder erholt...

