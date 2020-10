Eva Benetatou & Freund Chris: Die ganze Wahrheit über ihre Beziehung!

Vor den Kameras weiß sich Evathia „Eva“ Benetatou gekonnt in Szene zu setzen. Kein Wunder, denn die geborene Griechin beweist auch abseits der TV-Landschaft Köpfchen. Vor ihrer Teilnahme an der Kuppelshow „Der Bachelor“ arbeitete die ausgebildete Flugbegleiterin hoch über den Wolken. Und die Prüfung zur Stewardess ist bekanntlich alles andere als ein Kinderspiel! Für ihre TV-Karriere hat Eva Benetatou ihren Job in Abu Dhabi nun an den Nagel gehängt, doch nicht ohne sich ein zweites Standbein aufzubauen. Hinter den Fernsehkulissen absolviert die wohnhafte Düsseldorferin nämlich ein Fernstudium in Wirtschaftsrecht. Ob in der Liebe oder in Karriere-Fragen, Eva Benetatou hat es halt faustdick hinter den Ohren!