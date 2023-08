Eva Benetatou: Horrorflug nach Ibiza! "Alle haben geschrien, geweint, gebetet, erbrochen!"

Das Flugzeug musste schließlich in Alicante notlanden. Zwar beteuerten die Crew-Mitglieder, dass nicht passiert ist, aber beim Aussteigen sah Eva das wirkliche Ausmaß. "Das komplette Flugzeug vorn war Schrott!" Von einem anderen Passagier erfuhr sie später: "Der Ingenieur war mit uns im Hotel und hat erzählt, dass erst das Radar ausgefallen ist, sodass der Pilot keine Info über die Location mehr hatte und direkt in den Sturm rein ist. Dann ist die ganze Elektronik ausgefallen, wir sind manuell in Alicante notgelandet." Eva und ihr Sohn stehen immer noch unter Schock. Noch am selben Abend flogen sie zurück in ihre Heimat Düsseldorf. "Ich bin unendlich dankbar, dass wir heil zu Hause angekommen sind! Ich wünsche keinem Menschen dieser Welt diese Erfahrung."