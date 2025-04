Chris Broy: Nach Evas Sex-Beichte - Serkan war auch in seinem Bett!

Denn, wie Chris weiter erzählt, ging es nach dem Seitensprung zwischen Serkan und Eva offenbar direkt zu ihm nach Hause: "Wir feierten an dem Abend bis an den nächsten Morgen bei mir. Dann schrieb Serkan, ob er noch was mitbringen soll." Für Chris ist klar: Serkan kam direkt vom Sex mit Eva zu ihm – und legte sich anschließend in sein Bett. "Der Typ braucht mir nie wieder vor die Flinte zu kommen. [...] Das ist das Ekelhafteste und Räudigste, was ich jemals erlebt habe.", erzählt er weiter. Schließlich ist Eva seine Ex-Freundin und Mutter seines Kindes! Die Freundschaft? Für Chris nach dieser Aktion längst erledigt: "Ob da überhaupt eine Freundschaft war, weiß ich nicht mal. Wenn ich das jetzt höre, was er gemacht hat. Also ich glaube nur dann von meiner Seite aus, von seiner nicht so. Er hat mir zwar geschrieben, dass er mich immer mochte. Aber schön, dass du dann trotzdem so einen Move machst"