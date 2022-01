Eva Benetatou: Kryptische Zeilen sorgen für Verwirrung

Eva verwirrt ihre Fans

Auf ihrem Instagram-Kanal meldet Eva sich nun mit kryptischen Zeilen bei ihren Fans. "'Es ist zum Mäusemelken', sagte mein Stiefvater immer. Wenn ich mal einen ruhigen Moment habe, schwirren mir diese Worte des Öfteren in meinem Kopf herum. Es passiert momentan so viel, wovon ihr leider noch nicht viel mitbekommt, jedoch werdet ihr es sicherlich in naher Zukunft. Es herrscht ein kleines großes Chaos in mir."

Was genau vorgefallen ist, will sie anscheinend nicht verraten. "Mal bin ich voller Emotionen und möchte es in die Welt hinausschreien und dann reiße ich mich wieder zusammen und denke mir, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sich alles von selbst regeln wird, lasse deine Vernunft und deinen Verstand nicht von Emotionen beeinflussen. Kennt ihr dieses Gefühl?! Es gibt Situationen, da lohnt es sich einfach nicht, denn bei dem Einen oder Anderen ist Hopfen und Malz einfach verloren."

Über wen Eva hier wohl spricht...?