Eva Benetatou: Traurige Beichte! Sie kann es nicht länger verbergen

Eva packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob es schwer für Eva war, die Mutterrolle einzunehmen. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es war nicht schwer, denn mein ganzes Leben hat sich einfach verändert", gesteht die dunkelhaarige Schönheit. "Ich habe ein kleines Wunder neun Monate in mir getragen und heute trage ich es auf den Armen und es ist mein ganzes Leben. Ich trage Verantwortung für mein Kind und bin der Mensch an seiner Seite, der ihm alles beibringen wird. Mein Leben richte ich nach ihm aus und genau so ist es richtig für mich."

Und weiter: "Diese Veränderung in meinem Leben ist das Beste, was mir je passiert ist und ich habe mich sehr schnell in meine Mama-Rolle einleben können. Das ist einfach die Natur der Frau. Als Mama liebe ich bedingungslos!"