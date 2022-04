Eva Benetatou: Magischer Neuanfang! Sie lässt die Vergangenheit hinter sich

Eva beginnt ein neues Kapitel

"Ich könnte mich nicht glücklicher und dankbarer schätzen für alles, was ich heute habe und erreicht habe", schreibt Eva zu einem rührenden Geburtstagsvideo von sich. "Ich freue mich auf alles, was kommt und starte in dieses neue Lebensjahr mit einem großen Lächeln, ganz viel Vertrauen ins Leben, Dankbarkeit, Zuversicht und Liebe." Man habe ihr gesagt, dass die 30er die besten Jahre ihres Lebens werden würden. Und daran glaubt die TV-Schönheit fest!