Eva Benetatou & Chris Broy: Eine zweite Chance für die Liebe?

Liebes-Comeback mit Chris Broy?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Eva ihrem Ex noch eine Chance geben würde. "Ehrlich gesagt, auf keinen Fall. Das Kapitel ist für mich ganz klar beendet und da gibt es auch kein Zurück mehr. Ich bin für mich angekommen und vollkommen. Ich könnte diesem Menschen nie wieder vertrauen", stellt sie klar. "Ich gehe nicht zurück. Was uns in Zukunft erwartet, ist viel schöner und aufregender."

Eva könnte sich sogar vorstellen, mit einem neuen Mann an ihrer Seite noch ein Kind zu bekommen. "Wenn ich mir zu 100 Prozent sicher bin, dass seine Gefühle, seine Liebe und sein Interesse wirklich echt sind, ich Vertrauen habe, ihn selbst auch von Herzen liebe und wir gemeinsam als Paar wirklich angekommen sind, dann ja", verrät sie. Bleibt abzuwarten, wann sie ihren Mr. Right finden wird...