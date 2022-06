Eva Benetatou & Chris Broy: Jaa, sie sind wieder vereint!

Eva und Chris sind vereint

Der gemeinsame Sohn von Chris und Eva hat gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert. Dieses besondere Erlebnis wollten die stolzen Eltern natürlich miteinander teilen. Anscheinend haben sie sich bei der Feier so gut verstanden, dass es sogar für ein Familienfoto gereicht hat. "Für unseren Sohn. So wird er später auch als Erinnerung ein ehrlich glückliches Foto von Mama und Papa gemeinsam haben, mit einem Lächeln von ganzem Herzen", erklärt Eva. "Denn wenn es um dich geht, ist in diesem Augenblick alles andere nur nebensächlich."