Eva Benetatou & Chris Broy: Krasse Wende! Damit hat keiner gerechnet

Mega-Zoff auf Instagram

Im Interview mit RTL verrät Eva, dass das eigentlich gar nicht der Plan war. "Wer sagt denn, dass wir nicht direkt das Gespräch gesucht haben? Natürlich, man kommuniziert miteinander, das ist ja nicht so, dass man nur über die Öffentlichkeit kommuniziert. Wir haben da schon versucht, miteinander zu sprechen", erklärt sie. Doch wenn man das Gefühl hat, dass Unwahrheiten verbreitet werden, kann die Lage schon mal eskalieren. "Dann möchte man sich rechtfertigen, dann muss man sich erklären und das ist glaube ich der Grund, warum das dann immer weiter in die Öffentlichkeit getrieben wird", so die Neu-Mama.

In Zukunft wird es allerdings kein öffentliches Drama mehr geben. "Für mich bleibt es so, wie es ist. Es kommt nichts an die Öffentlichkeit und ich werde mein Privatleben jetzt noch verschärfter privat halten", erklärt Chris auf Instagram. "Es war ein kleiner Ausrutscher, aber es wird nicht mehr passieren. Vergangenheit ist Vergangenheit, wir schauen positiv in die Zukunft [...]. Wenn ihr erwartet, dass hier weitere Dramen passieren, niemals."