Evgeny Vinokurov: Lippenbekenntnis mit Cheyenne Ochsenknecht sorgt für Wirbel!

Dass seine Aussage für so viel Wirbel sorgen würde, hatte der Tänzer offenbar nicht erwartet. Noch am Wochenende meldete sich Evgeny bei Instagram zu Wort und stellte klar: "Ich habe mit einer Frage ein völlig falsches Signal ausgesendet, das in der Öffentlichkeit leider ganz anders angekommen ist, als ich es jemals beabsichtigt hatte."