Natascha Ochsenknecht: Traurige Familienbeichte! Mama Bärbel packt aus

"Natascha war immer schon so, wie sie heute ist. Aber so sind wir alle. Es muss immer etwas los sein", verrät Bärbel grinsend. Und damit hat sie gar nicht mal so Unrecht. Zuletzt flatterte der Familie ein Anwaltsschreiben von Nataschas Ex-Mann Uwe Ochsenknecht (69) ins Haus. Dieser soll sich an der Ausstrahlung der Serie "Diese Ochsenknechts" gestört haben. "Verhindern kann er das nicht", sagt Natascha selbstbewusst. "Er ärgert sich wohl darüber, dass unsere Tochter Cheyenne in der Serie zu sehen ist, wie sie an meinem Geburtstag zu mir sagt: 'Danke, Mama, dass du mich die ganzen Jahre allein großgezogen hast.' Aber wenn sie das so empfindet, ist das so."