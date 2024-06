"Bergdoktor"-Star Ines Lutz: TV-Comeback bestätigt!

Ein Jahr vor ihrem Ausstieg deutet sie bereits an, dass ihre Rolle sich nicht in die gewünschte Richtung entwickelt hätte. "Es ist mir immer wichtiger geworden, dass die Geschichten eine gewisse Tiefe haben und es nicht nur darum geht, ob der Prinz seine Prinzessin bekommt", erzählte die Schauspielerin im Interview mit "Gala". Ihre Serienfigur Anne haderte immer wieder damit, dass sie keine Kinder bekommen kann. "Wenn Anne sich jetzt aufgrund ihrer Gebährunfähigkeit zu sehr von Martin abhängig machen würde und ihm ständig dankbar dafür ist, dass er bei ihr bleibt, obwohl sie keine Kinder bekommen kann. Das fände ich nicht gut, es schauen einfach zu viele Menschen diese Serie und so ein Rollenbild sollte man nicht vermitteln."