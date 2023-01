Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi: Das darf seine Verena im Camp auf keinen Fall!

Der Dschungelkönig von 2017 schaffte es damals mit lustigen Wortneuschöpfungen wie seiner "Camp Regels" auf den Thron. Sein Spruch damals "These are the Regels. We must them halten!", ist seither Kult. Für seine Liebste hat er jetzt ganz eigene Regeln aufgestellt. So sagt er gegenüber "Bild": "Natürlich habe ihr gesagt, dass sie mit niemandem flirten soll!", lautet eine Regel des Ex-Strippers.

"Aber ich kenne sie ja, da muss ich mir keine Sorgen machen", weiß Marc. Vielmehr macht er sich Sorgen, sie könne unüberlegte Dinge sagen: "Ich habe ihr gesagt: Denk erst nach, bevor du sprichst, falls jemand etwas gegen dich sagt. Nimm dir 10 Sekunden Zeit und antworte dann."

Ein weiterer wichtiger Tipp, den Marc seiner Liebsten mit auf den Weg gibt ist: "Ich habe ihr den Tipp gegeben, dass sie sich im Dschungel immer etwas zur Beschäftigung suchen soll. Mach das Holz, koche Wasser zum Trinken, bewache das Feuer in der Nacht. Beschäftige dich, damit die Zeit schneller vergeht. Falls du nur rumsitzt und wartest, dann dauert das gefühlt zehn Jahre, bis alles vorbei ist."

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft ab dem 13. Januar 2023 täglich auf RTL.

