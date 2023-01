Dschungelcamp: Enthüllt! SIE zieht jetzt auch ein

Nachdem sie bereits in der Dschungelshow 2021 dabei war, geht für die 55-Jährige nun ein Traum in Erfüllung: "Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein". Bleibt abzuwarten, ob sich das Kämpfen wohl gelohnt hat.

Zuschauer können gespannt sein, was in diesem Jahr im Dschungel so ans Licht kommen wird. Die krassesten Beauty-Enthüllungen haben wir im Video für dich zusammengefasst: