"Ex on the Beach"-Yasin & Carina: Doch kein Paar! Sie ist mit einer Frau zusammen

Was für eine turbulente Staffel! Bei "Ex on the Beach" kam es immer wieder zum Drama zwischen Yasin Mohamed, Paulina Ljubas und Carina NI. Erst gab seine Favoritin ihm einen Korb, dann sprang der Frauenschwarm sofort mit seiner Ex ins Bett. Nach langem Hin und Her bekam Yasin doch noch eine Chance von Carina. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Paulina gemacht. Die eifersüchtige Ex warf Carina kurz vor Schluss raus. Am Ende wurden sie und Yasin zur Queen und zum King gewählt. Jetzt interessiert uns natürlich brennend: Wie ist es nach dem Liebeschaos weitergegangen?