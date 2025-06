"Ex on the Beach": Marlisa äußert sich zur Beischlaf-Blamage von Marc-Robin Bei "Ex on the Beach" sorgt Marc-Robin mit seiner Beischlaf-Beichte für einen echten Skandal, der sowohl Ex-Flirt Marlisa, als auch ihre Schwester betrifft. Jetzt äußert sich die Influencerin auf Instagram. In der "Ex on the Beach"-Villa steht ein riesiger Eklat zwischen Marc-Robin und Marlisa bevor. © Collage: RTL, RTL / Friederike Jacobitz Von InTouch Redaktion 12.06.2025, 20:26 Uhr

In der aktuellen Staffel von "Ex on the Beach" überschlagen sich die Ereignisse: Während neue Gesichter die Villa aufmischen, sorgen Altbekannte für ordentlich Gesprächsstoff. Besonders Marc-Robin Wenz hat eine pikante Geschichte im Gepäck – und diese betrifft gleich zwei Frauen… die zufällig auch noch Schwestern sind.

Marc-Robins Enthüllung mit Ansage: "Ich habe eine Leiche im Keller"

Schon in einer früheren Folge deutete Marc-Robin an, dass er ein brisantes Geheimnis mit sich herumschleppt: "Ich habe eine Leiche im Keller, von der sie nichts weiß", sagte der Reality-Star mit auffällig ernster Miene. Nun ist klar: Es geht um eine Nacht, zwei Schwestern – und jede Menge Drama. Denn laut seiner eigenen Aussage hatte Marc-Robin erst Sex mit Marlisas Rudzios Schwester – und nur zwei Stunden später mit Marlisa selbst. Die pikante Enthüllung steht nun kurz vor dem großen Knall.

"Wenn die das wüsste, dann gibt es richtig Stress", ist sich der 31-Jährige sicher – und diese Einschätzung dürfte zutreffen. Ein Liebesdreieck unter Geschwistern? In der Reality-Welt ein sicherer Garant für Eskalation.

Marlisas Ex-Freund Fabio sorgt für doppeltes Drama bei "Ex on the Beach"

Doch nicht nur Marc-Robin bringt Konfliktpotenzial mit in die Villa – auch Fabio heizt die Stimmung an. Ausgerechnet Marlisas anderer Ex ist nun Teil des Casts – und auch zwischen den beiden gibt es noch einiges zu klären. Denn laut Marlisa war die Beziehung mit Fabio nach einem Jahr abrupt vorbei. Er soll sie einfach geghostet haben. Sein Argument: Sie habe auf Instagram "zu viel Kontakt" zu ihren Ex-Lovern gehabt. Ob das reicht, um sein plötzliches Verschwinden zu erklären, bleibt fraglich.

Fans erwarten Eskalation pur in der kommenden "Ex on the Beach"-Folge

Dass es zwischen Marlisa und Marc-Robin bald knallt, scheint unausweichlich. Die brisante Dreiecksgeschichte, gepaart mit gekränkten Egos und verletzten Gefühlen, verspricht echtes Trash-TV-Gold. Wer hier wem noch die Meinung geigt, dürfte in den nächsten Folgen für reichlich Aufregung sorgen.

Nachdem Marc-Robin sich bereits zur Thematik der aktuellen Folge äußerte, und im gleichen Atemzug den Schnitt der Sendung lobte, bezieht nun auch Marlisa Stellung. "[...] traurig was man heutzutage alles für ein bisschen 'Sendezeit' tut... aber seht einfach selber...", schreibt sie in ihrer Story und liefert damit schon einen spannenden Ausblick auf die kommende Ausgabe von "Ex on the Beach" – denn zwischen Marlisa und Marc-Robin wird es offenbar so richtig eskalieren.

Die Folgen 11 und 12 der sechsten Staffel von "Ex on the Beach" sind ab sofort bei RTL+ abrufbar. Neue Doppelfolgen gibt es immer montags.