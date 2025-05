"Ex on the Beach": "Vollpfosten" – Calvin schießt scharf gegen Tobi

Dass Calvin bei "Ex on the Beach" kein Kind von Traurigkeit ist, ist längst bekannt. Doch was er sich diesmal leistet, ist selbst für Trash-TV-Verhältnisse eine Nummer härter. Er schmeichelt der vergebenen Nastasia – während er gleichzeitig kein gutes Haar an ihrem Freund Tobi lässt. "Kein Mensch kann nachvollziehen, warum sie mit dir Vollpfosten zusammen ist", wettert der 33-Jährige offen – und erklärt sich kurzerhand zum Beziehungscoach. Seine Mission: Tobi wachrütteln. "Wach auf, sonst wacht sie auf", warnt Calvin mit Blick auf Nastasias zunehmende Zweifel an ihrer Beziehung.