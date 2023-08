"Ex on the Beach"-Paulina & Marwin: Krasse Vorwürfe nach dem Finale! "Paulina ist der Teufel"

"Wir haben uns auch nach der Show über Monate weiter kennengelernt", erzählt Marwin jetzt in einem Video auf Instagram. Ein Liebespaar wurde aus den beiden aber nicht. Im Gegenteil. Marwin ist überhaupt nicht mehr auf seinen Ex-Flirt zu sprechen. "Alle hatten Recht. Paulina ist der Teufel. Sie ist eine Lügnerin und eine Betrügerin. Das ist das Schlimmste, was eine Frau mir jemals angetan hat", schimpft er.

Was genau passiert ist? Das will Marwin in einem längeren Statement, das er bald veröffentlichen wird, auspacken. "Stell euch am besten Popcorn bereit. Es wird sehr, sehr krass!", teasert der 25-Jährige an. "Das Ganze wird länger dauern. Bestimmt 20 Minuten oder so. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich muss alles erzählen, auch was ich gemacht habt. Paulina ist nämlich eine Schlaue, die sich gerne in die Opferrolle stellt. Bevor das passiert, werde ich jetzt alles raushauen. Danach wirst du, liebe Paulina, auf jeden Fall mundtot sein." Klar, dass die Fans gar nicht erwarten können, endlich zu erfahren, was alles zwischen den beiden vorgefallen ist. Schon bald werden alle schmutzigen Details ans Licht kommen. Wer hätte gedacht, dass es nach dem Dreh noch viel dramatischer weitergeht, als in Mexiko vor der Kamera...