Während Andy Ritter mit den Drogen kämpfte, galt sein älterer Bruder Norman als schwerkranker Alkoholiker. Seine Krankheit schränkte ihn dermaßen ein, dass er kaum die Wohnung seiner Mutter Karin in der Obdachlosenunterkunft verlassen konnte, obwohl er nur wenige Türen weiter wohnte. Mit blutjungen neun Jahren beging Norman Ritter bereits seinen ersten Überfall. Damals träumte er von einem Leben als Skinhead! Vier Jahre lebte er in einem Kinderheim – zeigte Besserung und sprach von einem ruhigen Leben und einem Angelschein! Doch kaum war er zurück in Köthen, ging alles erneut den Bach runter. Mittlerweile hat der schwerkranke Alkoholiker im Alter von 34 Jahren selbst zwei Kinder, zu denen er jedoch keinen Kontakt pflegt.