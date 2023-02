Fantasy: Schulden-Drama! Der Gerichtsvollzieher stand vor der Tür

Die Band Fantasy mit Fredi Malinowski (51) und Martin Hein (52) ist wieder in den Charts erfolgreich. Doch gegenüber der Zeitschrift "Freizeitwoche" enthüllen sie, dass es nicht immer so gut für sie lief. "Gerade als wir anfingen, hatten wir in guten Monaten vielleicht vier Auftritte pro Monat, in schlechten einen. Da kommt man ganz schön ins Strudeln", erinnert sich Martin an ihren Start vor 25 Jahren. "Ich wusste oft nicht, wie ich meine Miete zahlen soll. Dann kam der Gerichtsvollzieher und sagte: ,Heute muss ich mal den Strom abstellen.' Der Gerichtsvollzieher und ich haben uns quasi geduzt."