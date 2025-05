Felicitas Woll: Großes Glück nach der heimlichen Trennung!

Warum die Liebe zu Benjamin Piwko endete, erklärt sie so: "Es war ein ganz normaler Entwicklungsschritt, den wir als Paar durchgemacht haben. Ich bin ein großer Fan von Weiterentwicklung. Und wenn es sein muss, auch von großen Veränderungen." Felicitas Woll fühlt, dass in ihrem Alter noch einmal ganz neue Gedanken wichtig werden: "Ich bin an einem Punkt, mich noch mehr zu finden, zu entdecken, zu orientieren." Und sie sieht die Vorteile ihres Singlelebens: "Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen und keine Kompromisse eingehen." Und so kostet sie diese Lebensphase gerade aus. Aktuell sucht sie auch nach keiner neuen Liebe – vielleicht später? Warum nicht!