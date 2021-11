Fernanda Brandao: Baby-Hammer! Sie lässt die Bombe platzen

In einer Hütte in Lappland will sie ihr Baby im sechsten Monat auf die Welt bringen. Doch es gibt noch weitere tolle Neuigkeiten: Sie hat auch verraten, dass sie verlobt ist und ihrem Liebsten bald heiraten will. Roman Weber ist der glückliche Mann an ihrer Seite. Und wie war der Antrag? "Ganz besonders hat mich berührt, dass er vorher bei meiner Mutter um meine Hand angehalten hatte", verriet Fernanda Brandao.

