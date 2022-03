Fernanda Brandao: Neue Details zur Geburt

Ihr Babybauch ist mittlerweile kugelrund und hat im Laufe der Schwangerschaft 22 Kilo zugenommen, wie sie verriet. "So sehe ich aktuell aus, am Ende der Schwangerschaft, Ende neunter Monat", postete sie zu einem Babybauch-Foto. "Und das Verrückteste ist, ich habe bis zum Ende des siebten Monats zwölf Kilo zugenommen", so Fernanda Brandao. Und dann kamen noch weitere Kilos dazu,