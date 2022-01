Filip Pavlović: Falsches Spiel enthüllt! Insider erhebt schwere Vorwürfe

"Filip ist ein guter Freund von mir", erzählt Gina-Lisa jetzt im Interview mit Sender RTL. Deshalb weiß sie genau, wie der Frauenschwarm tickt. Ihr knallhartes Urteil: "Der f*** alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist! Der meint das nicht ernst." Laut Gina-Lisa will Filip Tara nur ins Bett kriegen und damit für Schlagzeilen sorgen. "Mein Rat an Tara wäre, bitte, ich hab Filip gerne, aber lass die Finger von ihm." Filip wird über die Aussagen seiner "Freundin" Gina-Lisa sicherlich gar nicht erfreut sein...

