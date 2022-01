Andrej Mangold: Jetzt schießt er gegen Tara Tabitha im Dschungelcamp

Ob Filip das wohl genauso als "kack Situation" einstufen würde? Immerhin würde er wohl kaum so viel Zeit mit Tara verbringen, wenn es für ihn so schrecklich wäre. Weiter fragt sich Andrej Mangold in seiner Story: "Wieso redet sie den ganzen Tag über Filip? Oder wird so gezeigt...Wie kann man denn nach 5 Tagen so verliebt sein? Wie geht das?"

Bei dem Ex-Bachelor scheint ein solches Verhalten des Reality-TV-Sternchens wohl auf Unverständnis zu treffen. Aber das wird Tara wohl im Moment egal sein, denn sie hat ja bekanntermaßen gerade andere Männerprobleme. Bleibt abzuwarten, ob Andrej recht behält und da wirklich nicht mehr ist oder ob Tara und Filip doch noch zum Dschungel-Traumpaar werden.

Oder ist etwa alles nur Show, wie bei Jay Khan und Indira damals? Die größten Skandale der letzten Staffeln haben wir im Video für dich zusammengefasst: