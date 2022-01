Zehn Jahre nach dem TV-Aus kam es 2020 endlich zu einem heißen Wiedersehen mit dem TV-Starlet der Nullerjahre. Mit ihrer neuen Reality-Show „Tara – mit Hirn, Charme und Melonen“, die ebenfalls in Österreich läuft, möchte die Influencerin an ihre erfolgreiche TV-Karriere von früher anknüpfen und überrascht dabei mit einem komplett neuen Aussehen. Nach unzähligen Schönheits-OPs ist Tara Tabitha kaum wiederzuerkennen. "Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is more”, packt das Beauty-OP-Wunder im RTL-Interview aus. 16.000 Euro will Tara Tabitha bereits in ihren wohlgeformten Körper investiert haben, wie sie 2016 in einem Interview verriet. Als nächstes soll ihr "angebliches Doppelkinn" dran glauben...