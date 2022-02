Filip Pavlović: Jetzt lüftet er sein wohlgehütetes Geheimnis!

Wie der amtierende "Dschungel"-König nun verrät, ist seine Vergangenheit alles andere als erfolgsversprechend gewesen! Ganz im Gegenteil sogar! So musste Filip vor allem im Putzbetreib seiner Mutter selber mit zum Lappen greifen. Eine Tatsache, die den TV-Darsteller allerdings bei seiner persönlichen Entwicklung enorm weitergebracht hat. So offenbart er nun gegenüber "RTL": "Ich bleibe immer auf den Boden. Wir haben eine Reinigungsfirma. Ich habe kein Problem, morgen wieder einen Lappen zu nehmen und die Fenster zu putzen." Filip ergänzt: "Ich weiß, wie es ist, nichts zu haben. Jetzt weiß ich auch, wie es ist, mal richtig Erfolg zu haben. Ihr werdet nie irgendeinen abgehobenen, arroganten Filip sehen, der die Nase oben hat. Das passt einfach gar nicht zu mir." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Filip werfen! Ob der Realitystar uns in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...