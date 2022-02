Filip Pavlović: Jetzt schüttet er sein Herz aus!

Wie der neue "Dschungelcamp"-König offenbart, ist es für ihn im Leben enorm wichtig, dass er sich auf eine kleine Gruppe von Menschen verlassen kann. Dabei setzt er vor allem auf die Qualität seiner zwischenmenschlichen Beziehungen, anstatt auf die Quantität. Gegenüber "RTL" plaudert er aus: "Ob jetzt andere Menschen in mein Leben dazu stoßen wollen oder nicht, kann man jetzt so dahinstellen. Mein Kreis war immer klein, und der Kreis wird natürlich auch immer bleiben. Ich bin auch generell ein Typ, der lieber wenig Freunde hat, aber dafür echte." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in sein Privatleben gewähren. Ob Filip uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...