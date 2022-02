Filip Pavlović: Nach Hotel-Beichte - jetzt rastet er aus!

Aber damit nicht genug. Weiter richtet er sich nochmal persönlich an seine Fans und schießt erneut gegen seinen Dschungel-Flirt: "Ich dachte wir können auf freundschaftlicher Ebene irgendwie nochmal uns aufraffen aber das funktioniert ja nicht. Du hast so eine Wahrnehmung, die einfach nicht stimmt." Zu Taras Beichte, die beiden hätten sich vor der Quarantäne schon im Beisein ihrer Begleitpersonen im Hotel getroffen sagt er nur: "Ja, hab ich ja nicht verleugnet. Was ist aber dabei? [...] Meine Einstellung und meine Meinung dazu bleibt ja trotzdem, dass ich dir nie bewusst Hoffnung gemacht habe." So wie Tara die Situation schilderte ging bei den beiden im Hotel jedoch deutlich mehr, zugeben will er das anscheinend aber nicht. Er beendet sein Statement nur mit den Worten "Lass mich bitte einfach in Ruhe!". Au weia, ob in dieser Diskussion wohl bereits das letzte Wort gesprochen ist?

