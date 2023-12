Filip Pavlovic: "Privat suche ich immer noch nach der Liebe"

Um für die Rolle bestens vorbereitet zu sein, hat der Neu-Schauspieler jeden Tag Coaching. "Ich stehe mit echten Schauspielern vor der Kamera, die diesen Beruf schon seit Jahren machen. Da hätte ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich völlig unvorbereitet ans Set käme.", erklärt Filip.

Seine AWZ-Rolle verliebt sich in seine Set-Kollegin Sila Sahin - und mit ihr versteht sich der Dschungelkönig auch privat super! "Sila ist echt eine süße Maus! Ich bin froh, dass sie mein Gegenpart ist in der Serie und ich mit ihr die meiste Zeit verbringen darf. Sie hat hart dafür gekämpft, um als Schauspielerin Fuß zu fassen. Sila ist das beste Beispiel dafür, dass man alles schaffen kann, wenn man an sich selbst glaubt!", erzählt er.

Doch privat wartet Filip noch auf sein Glück: "Privat suche ich immer noch nach der Liebe – aber ich habe den Eindruck, dass sie permanent auf der Flucht ist vor mir. Ich mache mir keinen Druck: Wenn's passiert, dann freue ich mich. Ansonsten mag ich auch mein Single-Leben."

Auf Dating-Apps wie Tinder und Co. findet man den 29-Jährigen jedenfalls nicht: "Es gibt sicherlich einige Profile auf Tinder mit meinem Gesicht – aber das bin definitiv nicht ich! Ich nutze keine Dating-Apps. Ich lerne Frauen lieber im wahren Leben kennen, beispielsweise in einer Bar oder einem Club.", stellt er klar.