Filip Pavlović & Tara Tabitha: Liebes-Hammer! Werden sie das neue "Dschungel"-Traumpaar?

Filip will scheinbar nicht nur die Dschungelkrone, sondern auch eine neue Freundin mit nach Hause nehmen. Er hat auch schon seine potenzielle Traumfrau gefunden: "Ex on the Beach"-Star Tara. "Ich finde Tara sehr nett… Aber nur anhand der Bilder ist es immer schwer zu sagen, mit wem man flirten könnte. Ich lasse alles auf mich zu kommen und es kommt so, wie es kommen muss", plaudert der "Dschungelshow"-Gewinner gegenüber der "BILD"-Zeitung aus.