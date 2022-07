Fit für den Urlaub: Das ultimative Last-Minute-Workout für den Beach-Body

Der Sommer ist bereits in vollem Gange und wir können es kaum abwarten, dem Alltagsstress für ein paar Wochen zu entfliehen und uns Sonne, Meer und einer guten Lektüre zu widmen. Das einzige Problem: Kurven, Röllchen und Co. nehmen wir zwar normalerweise gern in Kauf, am Strand und Pool zeigen wir uns jedoch lieber von unserer Schokoladenseite. Doch nun die gute Nachricht: Um vor dem Sommerurlaub noch das ein oder andere Kilo loszuwerden, braucht es nur 15 Minuten am Tag – und das ganz ohne überfülltes Fitnessstudio oder endlose Stunden auf dem Laufband. Dürfen wir vorstellen: Unser Last-Minute-Plan, der sich sowohl zu Hause als auch unterwegs, im Hotel oder Park ausführen lässt! Alles, was man dafür braucht? Eine Trainingsmatte, das eigene Körpergewicht und etwas Motivation. Das Trainingsprinzip ist simpel (aber effektiv): sechs einfache Grundübungen, die nacheinander mit hoher Intensität ausgeführt werden. Und los geht’s …