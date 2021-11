Fit und sexy: Die Body-Geheimnisse der "Bond"-Girls

Ana de Armas

Die Vorbereitung auf ihre Rolle als Bonds FBI-Komplizin war nicht gerade easy: "Ich musste für den Film total anstrengende Kampf-Choreografien lernen", verrät die 33-Jährige. Zum Glück war Ana dank ihres aktiven Lifestyles schon vorher top in Shape. "Ich mache jeden Tag ein anderes Workout – mal gehe ich zum Boxen, mal zum Spinning, oft mache ich aber einfach verschiedene Kraftübungen."

Sie vertraut der Eiweiß-Diät

Auf Anas Teller landet von morgens bis abends selbst gekochte proteinreiche Kost, die den Muskelaufbau unterstützt. Zwischendurch snackt sie am liebsten ein paar Äpfel.

Das landet auf ihrem Teller:

Himbeer-Porridge

Snack-Apfel

Gegrillter Lachs mit Gemüse

Lashana Lynch

Klar, dass man als erste weibliche 007-Agentin richtig tough sein muss. "Ich habe sogar die Stuntcrew gefragt, ob sie aus mir einen echten Ninja machen kann", lacht sie. Ihr Training während des Drehs beinhaltete deshalb Sportarten, die sie nicht nur körperlich, sondern auch mental fordern, wie zum Beispiel Kickboxing. Ihr Mantra dabei: Von nichts kommt nichts! Sie liebt es, sich richtig auszupowern – und zwar an fünf Tagen in der Woche! Uff …

Sie setzt auf Clean Eating

An sechs Tagen in der Woche sucht man auf ihrem Speiseplan vergeblich nach raffiniertem Zucker, Milch und Weizen. Am siebten Tag ist dann aber zum Glück Cheat Day!

Das landet auf ihrem Teller: