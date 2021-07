Ohrenschmalz Entferner: Die schnelle und saubere Ohrreinigung

Eine Substanz namens Cerumen, gemeinhin Ohrenschmalz genannt, sorgt dafür, dass sich unsere Ohren von allein reinigen können. Grundsätzlich ist Ohrenschmalz nichts Besorgniserregendes, da es vom Körper selbst produziert wird und ebenso dazu beiträgt, Ihre Ohren zu befeuchten und zu schützen. Ganz ohne Ohrenschmalz würden deine Ohren beginnen zu jucken und sehr trocken sein.

Cerumen besitzt gar antibakterielle Eigenschaften, die es deinen Ohren ermöglichen, sich selbst zu reinigen. Sie können sich Ohrenschmalz als einen Filter Ihrer Ohren vorstellen. So filtert es potenziell gefährliche Dinge wie Staub und Schmutz, indem sie am Ohrenschmalz haften bleiben. Hierdurch können sie nicht tiefer in das Ohreninnere gelangen. Beim Kauen und dem Bewegen des Kiefers wird altes Ohrenschmalz aus dem Gehörgang in Richtung Ohröffnung bewegt. Hier trocknet es in der Regel aus und kann so aus dem Ohr herausfallen. Allerdings bildet sich Ohrenschmalz im äußeren Teil des Ohrs und nicht tief im Gehörgang. Der Hauptgrund für eine Verstopfung des Trommelfells, ist die Reinigung der Ohren mit einem Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem, was das Schmalz tiefer hineindrückt.

Die Verwendung von spitzen oder scharfen Gegenständen für dein Ohr kann ernsthafte Probleme verursachen, wie: