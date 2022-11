Florian Silbereisen: Achterbahn der Gefühle! Sein Liebes-Karussell dreht sich weiter...

Und wo lernt man leichter jemanden kennen als am Arbeitsplatz? Zumal Flori in seinen Shows und auf dem "Traumschiff" immer wieder die schönsten Frauen begegnen. Mit manchen von ihnen, wie beispielsweise der glücklich verheirateten Andrea Berg, verbindet ihn nur eine Freundschaft. Bei anderen fragt man sich, warum einfach nicht mehr daraus werden will. Mit der hübschen Beatrice Egli sprühen die Funken, da liegt Magie in der Luft – beide wären so ein süßes Paar! Aber offensichtlich liegt es an Flori, dem es nach der Enttäuschung mit Helene wohl immer noch schwerfällt, sich neu zu verlieben.

Höchste Zeit, dass der Moderator die Augen öffnet und endlich erkennt, was er verpasst. Schau her, Flori, wer soll denn bitte dein Herzblatt sein?

Helene Fischer: Baby-Hammer! Florian Silbereisen hat sich verplappert! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: