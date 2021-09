Florian Silbereisen: Auf diese Nachricht haben alle Fans gewartet

"Ich habe Gänsehaut, wenn ich nur daran denke: Eurovisionsfanfare, Lichtermeer, Feuerwerk, Konfetti – und alle singen und feiern mit!", erzählt er weiter. Der "Schlagerboom" soll am 23. Oktober ab 20:15 Uhr in der ARD steigen. An einige Maßnahmen muss sich das Publikum aber dennoch halten: Zwar muss kein Mindestabstand gehalten werden, aber es werden nur Geimpfte oder Genesene in die Halle gelassen. Es gilt also die 2G-Regel in dem Fall.

Liebes-Hammer bei Helene Fischer und Florian Silbereisen! Mehr dazu hier im Video: