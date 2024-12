Florian Silbereisen: "Silvester-Schlagerbooom 2025" – Diese Stars sind bei der Neujahrsshow dabei!

Silbereisen selbst stellt sich mit der diesjährigen "Wunderlichtershow" einer neuen Aufgabe: Er moderiert das Silvester-Event live aus der Basketball-Arena des FC Bayern in München. "So eine Eurovisionsshow für drei Sender in drei Ländern live am Silvesterabend mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern ist schon eine ganz besondere Herausforderung", gestand der Schlagersänger kürzlich gegenüber "DWDL".